Oiã: Incêndio em viatura condicionou trânsito no Cruzamento do Facho

Oliveira do Bairro

O trânsito esteve bastante condicionado à hora do almoço desta sexta-feira no Cruzamento do Facho, na EN235, em Oiã, devido ao incêndio numa viatura.

Valeu a pronta intervenção dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, para que a viatura não ardesse por completo, ficando os estragos limitados apenas à zona do motor da viatura.

Não há registo de feridos em virtude deste incêndio.

O alerta para os socorristas foi dado às 12h20. Estiveram no local oito operacionais, apoiados por três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

Também esteve presente uma patrulha da GNR de Oliveira do Bairro.