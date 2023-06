Oliveira do Bairro: 19 mil foram à Festa da Criança na melhor edição de sempre

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro traça um balanço muito positivo da Festa da Criança que se realizou no passado fim de semana, no Espaço Inovação, avançando que 19 mil pessoas passaram pelo evento. “As crianças adoraram, as famílias agradeceram-nos inúmeras vezes pela forma como tudo estava organizado e conseguimos ter 19 mil pessoas, batendo o nosso recorde diário de visitantes. Por tudo isto, consideramos que esta foi a melhor Festa da Criança de sempre”, sublinha o presidente da Câmara, Duarte Novo.

Esta edição da Festa da Criança, constata a vereadora da Educação, Lília Ana Águas, “veio comprovar que este é um dos mais diferenciadores eventos do concelho e da própria região, atraindo, mais uma vez, famílias de várias partes do país, quer pela qualidade do programa, quer pelas condições de conforto e segurança que temos constantemente melhorado no Espaço Inovação”.

A Festa da Criança envolve “um enorme esforço do Município, tanto a nível financeiro, por ter entrada e espetáculos e atividades gratuitas, mas também logístico e de recursos humanos”, aproveitando a vereadora para agradecer “a todos os colaboradores, voluntários, grupos de escuteiros, corpo de bombeiros e elementos da Proteção Civil, que deram o seu contributo para que tudo corresse bem, como de facto correu, com qualidade, conforto e segurança para todos”.

Lília Ana Águas deixou uma palavra de agradecimento “às associações que participaram no evento, ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e ao Instituto Profissional da Bairrada, que são os nossos grandes parceiros neste esforço de proporcionar às nossas crianças, e suas famílias, dois dias absolutamente fantásticos”.

Para além de 30 atividades desportivas e culturais, cinco equipamentos de desporto radical, três carrosséis, oito insufláveis e um espaço Visionarium, o Espaço Inovação contou ainda com quatro restaurantes e 18 tasquinhas, com tudo o que era necessário para as famílias poderem passar ali o dia.

Os pontos altos dos dois dias de festa passaram pelos espetáculos de Nina Toc Toc, no sábado, e do Mini Show Pocoyo, no domingo, que atraíram milhares de pessoas ao interior do pavilhão, fazendo as delícias dos mais novos, desde bebés às crianças um pouco mais velhas. Outra atividade que atraiu muitas crianças, e também alguns pais, foi a colorida e muito divertida Rota das Emoções às Cores, promovida em colaboração com o Espaço Mudança e a CPCJ de Oliveira do Bairro.

Destaque ainda, para além das atividades desenvolvidas pelas várias áreas de intervenção do Município, para as apresentações/atividades de karaté (União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro) voleibol (Frei Gil Voleibol Clube), basquetebol (Atómicos), fisgas (Associação dos Amigos de Malhapão), ginástica (ADREP – Associação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça e Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro), futebol (ADREP, Oliveira do Bairro Sport Clube e União Desportiva de Bustos), yoga (Centro Ambiente para Todos) e ainda as atuações da Banda Juvenil da União Filarmónica do Troviscal e da Classe de Ballet do Conservatório Artes e Comunicação – FUOB.