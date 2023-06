Pelourinho de Ançã classificado Imóvel de Interesse Público

A Direção Geral do Património Cultural (DGPC) incluiu o Pelourinho de Ançã na lista de pelourinhos classificados como Imóveis de Interesse Público. O despacho, assinado pela subdiretora geral da DGPC, refere que esta classificação surge após proposta da Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC).

“Existem evidências documentais de que o Pelourinho de Ançã, imóvel que não consta do património classificado do concelho de Cantanhede, deveria fazer parte dos pelourinhos que foram classificados pelo Decreto nº23122 de 11 de outubro de 1933”, refere a proposta da DRCC, adiantando que “(…) para além da existência ‘física’ do imóvel existem ainda diversas provas documentais de que, muito embora tenha sido desmontado em 1871 ou 1872, já estaria novamente levantado e recolocado no mesmo local em 1875 ou 1876”.

“Com esta classificação, damos mais um passo na valorização do nosso património”, considera o vice-presidente do Município de Cantanhede, Pedro Cardoso, que tutela o pelouro da Cultura.

Ainda de acordo com o autarca, “é importante resgatar do anonimato este valioso património, não só em termos históricos, mas também do ponto de vista da atratividade turística”.

De acordo com o relatório da DRCC, o Pelourinho de Ançã foi construído em calcário da região, sendo constituído por uma plataforma de dois degraus, de secção quadrangular, tendo uma base também quadrangular de secção ligeiramente superior à do fuste.