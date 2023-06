Quatro bombeiros bairradinos estão no Canadá para combate aos incêndios

No total são quatro bombeiros da região que estão no combate aos grandes incêndios que devastam o Canadá.

Quatro bombeiros de quatro corporações de voluntários da Bairrada partiram para o Canadá, no passado dia 14 de junho, para integrar a Força Operacional Conjunta (FOCON CANADÁ 2023), cuja missão é ajudar no combate aos incêndios florestais que assolam aquele país.

Seguiram para o Canadá, em particular para a província do Quebec, 140 bombeiros portugueses, que compõem a FOCON, para auxílio ao combate aos grandes incêndios que devastam o país. Entre os operacionais está Nuno Bronze (Bombeiros Voluntários da Mealhada), Bruno Laureano (Bombeiros Voluntários de Águeda), Bruno Moura (Bombei­ros Voluntários de Vagos) e Eugénio Correia (Bombeiros Voluntários de Anadia).

Esta missão, Coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), teve partida no dia 14, no Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa.

O JB já tinha avançado aqui a presença de Nuno Bronze, da Mealhada, no lote dos quatro bombeiros da região que seguiram para o Canadá.

Entretanto, acaba de nos chegar informação do Município de Águeda que dá conta que o segundo comandante da corporação aguedense (Bruno Laureano) foi acompanhado por Vasco Oliveira, vereador da autarquia, na partida do contingente no aeroporto de Figo Maduro, em direção à província do Quebec.

“Foi um enorme privilégio acompanhar o 2.º comandante dos nossos bombeiros voluntários, que vai ajudar, com a sua experiência, no combate aos grandes incêndios que estão a devastar o Canadá”, disse Vasco Oliveira, desejando que esta missão internacional seja um sucesso.