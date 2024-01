Jovem de 26 anos morre após colisão no Bicarenho, Aguada de Baixo

Foto: Vítor Emanuel Dias

Uma colisão frontal entre um veículo ligeiro e um pesado provocou, esta manhã, uma vítima mortal. O acidente ocorreu no IC2, no Bicarenho, Aguada de Baixo, tendo o alerta sido dado pouco depois das 6h.

A vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro, Fábio Julião, de 26 anos, que se dirigia para o ginásio onde trabalhava, em Águeda.

No local estiveram 15 bombeiros e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Águeda, e a VMER de Aveiro. O jovem ainda foi encontrado com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Na sua página no Facebook, o LFitness Health Club, onde Fábio Julião prestava serviços (no ginásio de Águeda), deixa uma nota de pesar. “Neste momento difícil, apenas podemos recordar os bons momentos que vivemos juntos. Foi uma parte valiosa da nossa equipa, da nossa família. Vamos todos sentir a sua falta.” O LFitness Health Club transmite aos “seus pais, família e amigos, sentidas condolências, com a certeza que jamais será esquecido e que fará sempre parte da história” do clube.