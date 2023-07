Anadia recebe Europeu de BTT de 6 a 9 de julho

A prova, que vai contar com a participação de 20 portugueses, realiza-se na pista de Tamengos. O acesso a todas as provas é gratuito.

Um ano depois, Anadia volta a ser a capital europeia do ciclismo jovem ao receber os Europeus de BTT e Pista de juniores e sub-23. O Campeonato da Europa de BTT começa já esta quinta-feira (6 de julho) e vai decorrer até domingo (dia 9), nas disciplinas de XCO (cross country olímpico), XCC (cross country curto) e XCR (estafetas mistas).

A prova, que vai contar com a participação de 20 portugueses, vai realizar-se na pista de Tamengos e o primeiro dia será reservado ao XCC (cross country curto), com a final de juniores femininos logo às 11h, a final de juniores masculinos às 13h, a final da elite feminina às 15h30 e a final da elite masculina às 17h30. Na sexta-feira, o dia ficará marcado pela final de XCR (estafetas mistas), às 15h.

No fim de semana, o sábado será dia das finais de juniores masculinos e femininos de XCO, às 11h e às 14h, respetivamente. Finalmente, no domingo, os Europeus de BTT chegam ao fim com as finais de Sub-23 femininas, às 11h, e de sub-23 masculinos, às 14h.

O acesso a todas as provas de BTT é gratuito.