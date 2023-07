Animação de Verão arranca com Meajazz e Classical Fest

Até finais de setembro, o programa inclui música, teatro, exposições e oficinas, a Feira do Mel, do Pão e as comemorações da Batalha do Bussaco,

O programa de animação da vila termal do Luso que começou este fim de semana com o Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada, terá, ainda em julho, as propostas de Álvaro Cortez, NOISERV e o Bussaco Classical Fest – festival de Canto Lírico. Até finais de setembro, o programa inclui música, teatro, exposições e oficinas, a Feira do Mel, do Pão e Doçaria Tradicional e as comemorações da Batalha do Bussaco, entre muitas outras propostas gratuitas.

“Este é um programa cultural com diversas características: procura ser atrativo e complementar a oferta termal, procura ser abrangente e diversificado, da música aos espetáculos e às atividades de natureza, procura dar resposta aos visitantes, mas envolvendo a comunidade local, com participação nos espetáculos e com a mostra de artes e produtos locais”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da autarquia, adiantando que o programa foi desenhado numa parceria da Câmara com a Junta de Freguesias do Luso e a associação Aquacristalina.

Julho recebe, a 21, Álvaro Cortez, pioneiro da percussão. No dia seguinte, o talentoso Noiserv, multi-instrumentista a quem já chamaram “o homem orquestra”, sobe ao mesmo palco, no Parque do Lago do Luso.

O final do mês, 28 e 29 de julho, está reservado à segunda edição do Bussaco Classical Fest – Festival de Canto Lírico. Com a chancela da Orquestra Clássica do Centro e de reputadíssimos cantores do Festival de Mascagni (Itália), a edição deste ano prestará tributo a Maria Callas, no primeiro dia, destacando-se, no segundo dia, a harpa de Beatriz Cortesão e a soprano Regina Freire, sob a direção do maestro Sergio Alapont.

Feira junta mel, pão e doçaria Tradicional

Em agosto, o destaque vai para a Feira do Mel e do Pão, de 12 a 15 de agosto, um certame que junta os melhores produtos endógenos – o mel e o pão – numa feira que inclui ainda artesanato e muita animação na Alameda do Casino, desde a imponência das filarmónicas aos ritmos de Miguel Silva, à animação de rua e ao teatro.

A história da Feira do Mel e do Pão remonta a 1983, quando um grupo de produtores locais de pão e mel decidiu organizar um evento para promover os seus produtos e celebrar a tradição da região. Desde então, a feira cresceu em popularidade e tornou-se um evento importante para a comunidade local e para visitantes de outras regiões de Portugal.

Durante a feira, os visitantes têm a oportunidade de experimentar o pão e o mel produzidos pelos produtores locais, bem como outros produtos regionais, como queijos, vinhos e doces. Também há atividades para crianças, apresentações musicais e outras atividades culturais.

O circuito artístico “Em casa como na rua” está de regresso e vai levar a música, a dança e o teatro às ruas da vila, num convite à população para sair à rua e integrar-se no espetáculo.

Batalha do Bussaco marca setembro

Setembro é o mês da Batalha do Bussaco e esta efeméride tão importante para o território ganha relevo, com a realização da Feira Peninsular, dias 23 e 24 de setembro, e as comemorações oficiais, que contam com a organização do Exército Português, a 27 de setembro, realizando-se, na noite anterior o majestoso concerto pela Orquestra Ligeira do Exército.

O programa integra ainda roteiros turísticos, manhãs ativas, com a prática de diversas modalidades, teatro de rua, teatro para crianças, uma sunset party para famílias, iniciativas de poesia e o Dia da Tranquilidade com aulas como yoga, Tai chi e karaté ao ar livre, ou a Feira das Letras, de 15 a 17 de setembro, entre muitas outras atividades.

“Apresentamos um programa Cultural e Turístico que dignifica o Luso, que valoriza a vila e se enquadra nos seus atrativos: a natureza, a saúde e bem-estar, a promoção dos produtos endógenos. O programa é diversificado, abrangente e de acesso gratuito. Foi construído a pensar nas famílias e na integração do visitante na comunidade, pensando o Luso como destino termal e destino de experiências”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.