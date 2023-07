“Corrida Mais Louca da Ria” com inscrições abertas até 1 de agosto 

Estão abertas, até ao dia 1 de agosto, as inscrições para a “Corrida Mais Louca da Ria – Corrida de Embarcações Originais”, que decorre no âmbito do Festival do Bacalhau, de 9 a 13 de agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.

A prova está agendada para o dia 12 de agosto, às 15h, e dirige-se a associações, instituições e empresas do Município de Ílhavo que são desafiadas a trabalharem em conjunto numa embarcação.

Esta competição é dividida em duas categorias: “Demonstração”, subdividida em “Construção” (embarcação com casco inédito e inovador) e “Transformação” (recuperação de um casco de uma outra embarcação), e “Corrida” (realização do percurso da prova no menor espaço de tempo).

A “Corrida Mais Louca da Ria” tem um conjunto de prémios monetários para as associações/instituições e vouchers/ofertas para as empresas.

As inscrições decorrem até ao dia 1 de agosto, através do preenchimento da ficha de inscrição (uma por embarcação).

As normas de participação e a ficha de inscrição encontram-se disponíveis em www.cm-ilhavo.pt.