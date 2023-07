Estudante da UA é o primeiro português a qualificar-se para os Paralímpicos 2024

Foto: António Borga/CPP

Miguel Monteiro, estudante da Universidade de Aveiro (UA), acaba de se qualificar para os Jogos Paralímpicos de Paris, a decorrer em 2024, depois de conquistar a medalha de bronze no lançamento de peso dos Mundiais de atletismo paralímpico, a decorrer também em Paris.

Foi na passada terça-feira que o estudante de Engenharia de Gestão e Industrial conquistou a medalha de bronze no lançamento do peso F40, no Campeonato do Mundo de Atletismo Paris’2023, com uma marca de 11,14 metros. Este resultado garantiu a Miguel Monteiro a primeira vaga para Portugal na modalidade de atletismo para os Jogos Paralímpicos que vão decorrer no próximo ano em Paris.

Em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP), Miguel Monteiro explica que “um dos objetivos era atingir lugares de pódio” e que “esta medalha é fruto de muito trabalho, muitas horas na pista e no ginásio, e vamos continuar a trabalhar para alcançar ainda melhores marcas. Qualquer atleta sonha com a participação nos Jogos Paralímpicos e eu não sou menos nem mais, também sonho como isso”, acrescentou.

De recordar que o recordista do mundo da categoria F40 foi medalha bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020.