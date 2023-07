ExpoBairrada com 40 mil entradas em cinco dias de festa

Oliveira do Bairro

Cerca de 40 mil pessoas passaram pelo Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, nos cinco dias da ExpoBairrada, contabilizou a Câmara, que voltou a promover este evento que deu a conhecer as potencialidades industriais, comerciais e agrícolas locais, assim como a gastronomia, vinhos, artesanato e cultura.

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro fez um balanço “extremamente positivo”, considerando que “a ExpoBairrada continua a crescer e a profissionalizar-se em termos de organização, com um especial enfoque na melhoria das condições para as empresas expositoras, que são a razão de ser desta iniciativa”, disse Duarte Novo.

Na abertura do certame, que contou com a presença da ministra da Coesão Territorial Duarte Novo dirigiu-se aos “empresários, expositores, associações e demais participantes na ExpoBairrada”, referindo que “o vosso sucesso é a razão de ser deste certame e do nosso esforço em torná-lo, a cada ano, ainda melhor”. Na edição de 2023, “temos mais empresas, temos mais expositores e queremos que tenham mais negócio e crescimento”, acrescentou.

Sobre os objetivos para esta edição, o autarca explicou que quer que a ExpoBairrada “não seja mais uma feira, mas sim um espaço agregador de novas dinâmicas e emoções, promotor do nosso tecido económico, da nossa gastronomia e, nessa medida, um importante fator de atração turística, catalisador de negócios e da nossa economia”.

A edição de 2023 da ExpoBairrada, que se realizou entre 5 e 9 de julho, contou com 160 expositores e 15 restaurantes, três palcos, uma tenda de vinhos e espumantes, vários espaços de animação e equipamentos de diversão para crianças.

Pelo palco principal do certame passaram nomes como Nininho Vaz Maia, Mizzy Miles, Chico da Tina, Lon3r Johny, Mariza, Putzgrilla, Xutos & Pontapés, o projeto de DJs “Smells Like 90’s” e Tiago Bettencourt, acompanhado pela União Filarmónica do Troviscal.

O certame voltou a contar com o “Sê-lo Verde” do Fundo Ambiental, garantindo a implementação de medidas de valorização e promoção da responsabilidade ambiental, e assumiu-se com um “EcoEvento”, com parceria estabelecida entre o Município e a ERSUC.