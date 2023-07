Líder da Iniciativa Liberal visita a ExpoBairrada e funda Núcleo em Oliveira do Bairro

Já no passado mês de junho, Rui Rocha visitara a Feira da Vinha e do Vinho, em Anadia.

Na próxima quinta-feira, dia 6 de julho, o deputado na Assembleia da República e Presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, visita a ExpoBairrada, em Oliveira do Bairro, pelas 18h30. O objetivo desta visita do líder da IL é interagir com visitantes e expositores, inteirando-se das necessidades das empresas, associações e munícipes da região.

Às 20h30, no Hotel Paraíso, será realizado o Plenário fundador do núcleo da Iniciativa Liberal de Oliveira do Bairro, seguindo-se um jantar com membros e simpatizantes da IL.

De acordo com nota enviada à nossa redação, a visita oficial deste representante de um partido com assento parlamentar “demonstra a importância que a região da Bairrada tem para a Iniciativa Liberal, continuando assim a sua política de proximidade à população e descentralização, longe dos grandes centros urbanos”. Recorde-se que, no passado mês de junho, Rui Rocha também visitou a Feira da Vinha e do Vinho, em Anadia (e nessa ocasião, passou também pela Clínica Ibervita e pelo Hospital de Cantanhede).

Quanto à fundação do Núcleo Territorial de Oliveira do Bairro, a IL considera “um importante marco, somando-se assim uma alternativa liberal às alternativas já existentes na região, nos concelhos limítrofes de Águeda, Anadia e Aveiro”.