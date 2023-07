Mar de gente no último adeus aos dois jovens vítimas de acidente de viação

Os funerais dos dois jovens de 21 anos, que perderam a vida, na passada sexta-feira, na sequência de um acidente de viação no IC6, no concelho de Arganil, junto à povoação de Catraia dos Poços, tiveram lugar na tarde do passado dia 25 de julho, em Vilarinho do Bairro, no concelho de Anadia e em São Caetano, no Município de Cantanhede.

