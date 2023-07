Marmostra apresenta a concurso 90 curtas-metragens de 22 países

Festival decorre até domingo na Praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, e visa promover a cultura e o cinema independente na zona Centro.

A Praia da Tocha volta a ser a sala de cinema da 6.ª edição do Marmostra Internacional Film Festival, que decorre entre hoje, dia 21 e domingo, dia 23 de julho. Apresenta a concurso 90 curtas-metragens de 22 países. Mar, ambiente e tradições são as categorias em competição, com prémios para o 1.º lugar (300 euros) e 2.º lugar (150 euros e Menção Honrosa).

A revelação foi feita durante a apresentação do festival, na qual marcou presença o vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, Fernando Pais Alves.

Tal como no ano anterior, decorre em paralelo o Marmostra Júnior, no qual os alunos até aos 16 anos puderam apresentar uma curta-metragem sobre o tema Mar, de cerca de cinco minutos. O vencedor terá direito a um prémio de 100 euros.

No último dia do festival, realiza-se um concerto de olhos vendados intitulado “Paisagens Sonoras da Xávega”, de Luís Antero, e também uma performance que inclui projeção de vídeos, concerto musical e representação de um conto, da autoria de Ricardo Grácio, sobre a Arte Xávega e a Praia da Tocha.

De acordo com a organização, o objetivo deste festival é “promover a cultura e o cinema independente na zona Centro, assim como envolver a comunidade local, reunindo residentes, artistas, cineastas e entusiastas de cinema, estimulando a participação e o envolvimento de diferentes grupos de pessoas”.

A par disso, é intenção “promover o desenvolvimento económico e turístico da Praia da Tocha e de Cantanhede, trabalhando todos os anos na melhoria do Festival para trazer um maior fluxo de visitantes à Praia da Tocha”, desejando que o Marmostra International Film Festival “se torne num festival de cinema de prestígio e reconhecimento, que os realizadores sintam que o Festival é respeitado e que possa abrir portas para futuras oportunidades de financiamento, parcerias e participação em outros festivais”.

A organização é da Associação de Moradores da Praia da Tocha e conta com o apoio do Município de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha.