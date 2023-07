Mil atletas correram e atravessaram a Ria de Aveiro a nado

No sábado, João Almeida (RD Águeda) e Solange Jesus (CD Feirense) foram os mais rápidos a completar os 10km da Corrida Popular da Costa Nova do Prado. Já na Travessia da Ria a Nado, no domingo, Rafael Domingos foi o mais rápido, e Maria Areias foi a mulher mais rápida. Houve ainda uma prova de aquatlo.

O fim de semana passado foi de grande intensidade na Costa Nova do Prado, com dois eventos desportivos a trazerem cerca de 1000 atletas até esta praia do Município de Ílhavo. Ambas as provas, Corrida Popular da Costa Nova do Prado e Travessia da Ria a Nado, esgotaram, em termos de participação.

No sábado, 1 de julho, João Almeida, do Recreio Desportivo de Águeda foi o mais rápido a completar os dez quilómetros da Corrida Popular da Costa Nova do Prado, terminando aos 31 minutos e 4 segundos. No pódio feminino, Solange Jesus, do Clube Desportivo Feirense, subiu ao lugar mais alto, concluindo em 34 minutos e 23 segundos – batendo o recorde da prova. Na competição por equipas, o Recreio Desportivo de Águeda foi a vencedora.

A Corrida Popular da Costa Nova do Prado, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, com o apoio da Câmara Municipal de Vagos, partiu junto ao Mercado da Costa Nova em direção à Vagueira, regressando depois à praia ilhavense. Em simultâneo, decorreu uma caminhada, de 6,5 quilómetros, com partida na Vagueira, rumo à Costa Nova.

Já na Travessia da Ria a Nado, que se realizou no domingo, 2 de julho, Rafael Domingos foi o mais rápido, chegando à margem da Costa Nova em 10 minutos e 18 segundos. Maria Areias foi a mulher mais rápida, concluindo os 700 metros a nado, entre a Gafanha da Encarnação e a Costa Nova, em 13 minutos e 56 segundos.

No Aquatlo (Travessia da Ria a Nado e corrida de 800 metros), Ana Ramos foi a vencedora, terminando a prova em 14 minutos e 12 segundos, seguindo-se Ângelo Silva, que concluiu aos 15 minutos e 14 segundos. As classificações de ambas as provas podem ser consultadas em lap2go.com. Os dois eventos desportivos integram a programação do Festival Mareato, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.