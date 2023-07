Os Excesso são a última novidade do cartaz da Festa do Leitão

Os Excesso, a primeira boy band portuguesa que marcou o panorama musical do país, no final da década de 90, são a mais recente confirmação na Festa do Leitão que regressa a Águeda, nos dias 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro.

O certame, organizado pela Associação Comercial de Águeda (ACOAG) em colaboração com a Câmara Municipal, aposta numa programação diversificada, apelando ao público jovem e adulto, recorrendo a novos artistas já com créditos firmados assim como a alguns com mais de 30 anos de carreira.