Praia da Costa Nova recebe Festival do Marisco

Depois do Festival da Sardinha, o relvado da Costa Nova continua a ser palco da boa gastronomia, agora com o Festival do Marisco, que se realiza de 27 a 30 de julho, numa organização do Illiabum Clube, com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo.

Durante quatro dias, em ambiente de festa e de convívio, os sabores da Ria e do Mar vão para mesa.

O menu contempla mariscadas, sapateira e lagosta recheada, arroz de marisco, feijoada de búzios, camarão, vieiras, ostras, ameijoa, percebes, burrié, mexilhão e pataniscas.

O Festival do Marisco realiza-se numa tenda gigante, instalada no relvado da Costa Nova.

No dia 27 de julho, quinta-feira, o festival abre só ao jantar, entre as 20h e as 23h.

Na sexta-feira e no sábado, 28 e 29 de julho, abre ao almoço, entre as 12h30 e as 15h, e ao jantar, das 20h às 23h.

Já no domingo, 30 de julho, funciona só ao almoço, entre as 12h30 e as 15h.