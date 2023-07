Primeiro fim de semana do AgitÁgueda trouxe milhares às ruas da cidade

Fotos: Mário Abreu

O mês de julho começou cheio de vida na cidade de Águeda, com as ruas a serem “invadidas” por milhares de visitantes.

Animação de rua, concertos, atividades culturais e desportivas e arte urbana prometem continuar a atrair muitos à 16.ª edição do AgitÁgueda. O programa é extenso e começou na noite de 30 de junho, com a Silent Party, na Rua Luís de Camões.

No fim de semana, o VII Encontro de Estátuas Vivas foi o mote para uma visita obrigatória, permitindo ver ao vivo e a cores alguns dos melhores artistas de todo o mundo. A estátua mais votada foi “Windman”, seguindo-se “Pixelette” e, em 3.º lugar, “Duende”.

Neste que foi o fim de semana de arranque do AgitÁgueda, houve ainda um “Encontro de crocheteiras”, no jardim do Cais das Laranjeiras.

No que respeita ao cartaz de espetáculos, o programa de concertos abriu com a Banda Alvarense, em palco com o conhecido cantor Olavo Bilac.

No próximo domingo, é a vez da Banda Castanheirense convidar António Manuel Ribeiro e o Orfeão de Águeda (dia 9). Antes ainda, no palco principal atuam T-Rex e Insert Coin (dia 7) e Richie Campbell (dia 8).

As propostas para este fim de semana são muitas e diferenciadas, em toda a cidade. No dia 9, por exemplo, haverá uma cãominhada e o cortejo e entrega de prémios do Concurso de Chapéus, na Praça do Município.

Diariamente, o AgitaKids, no Pavilhão do GICA, proporciona atividades e entretenimento para os mais novos. E, junto ao GICA, pode também, todos os dias, espreitar a Feira de Artesanato.

Os guarda-chuvas e demais instalações vão ficar colocadas e a dar este colorido à cidade até setembro. A arte urbana, outra das referências culturais de Águeda, conta com três novas pinturas.