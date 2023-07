Rally Legends regressa ao Bussaco em novembro

O Palace Hotel do Bussaco voltou a ser palco da apresentação da edição deste ano do Rally Legends, mais uma vez organizado pelo Clube LusoClássicos em parceria com os Municípios da Mealhada, Mortágua e Penacova, Turismo Centro de Portugal, Fundação Mata do Bussaco, Junta de Freguesia do Luso, entre outros patrocinadores.

A sétima edição do evento está marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro, com uma partida simbólica em cada um dos municípios.

Afirmação da marca Bussaco

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Franco, referiu que o Rally Legends contribui para a afirmação e promoção da marca Bussaco, dando a conhecer todo o património natural e cultural desta região, sendo ainda uma mais-valia para a economia deste território. “Este projeto é uma mais-valia para o Bussaco, para estes três municípios, para a região, e até para o país”, afirmou.

Já a vice-presidente Câmara Municipal de Penacova, Magda Rodrigues, assinalou o gosto de Penacova em se associar a um “projeto diferenciador e de sucesso” que tem como epicentro a marca Bussaco.

“Penso que já todos nós percebemos que trabalhando em rede ganhamos muito mais e, portanto, esta parceria, que traduz também uma relação de amizade que une os nossos territórios à volta da Mata do Bussaco, é algo que devemos valorizar com esta e outras iniciativas, que também estamos a trabalhar”.

Em representação do Município de Mortágua, Ricardo Pardal, destacou que “o Rally Legends é a âncora de uma estratégia para os nossos três territórios, que assenta na nossa identidade, no nosso património. Estamos a desenvolver um trabalho de raiz para termos uma marca Mondego-Bussaco que identificará uma estratégia de desenvolvimento do turismo nos nossos três municípios, e este Rally Legends é efetivamente uma dessas âncoras”.

Notícia completa na edição impressa ou digital