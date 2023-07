Raul Almeida eleito presidente da Turismo Centro de Portugal

Raul Almeida sucede a Pedro Machado na função de presidente da Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP). Até à tomada de posse como presidente da Turismo Centro de Portugal, Raul Almeida continuará a exercer as suas funções como presidente do município de Mira.

A Assembleia Geral Eleitoral do Turismo do Centro de Portugal realizou-se ontem, dia 26 de julho, para eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2023-2028.

O ato eleitoral, que determinou a composição da Comissão Executiva, da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho de Marketing, realizou-se em três mesas de voto, situadas em Aveiro, Guarda e Leiria.

A lista liderada por Raul Almeida foi a única a apresentar-se a sufrágio. Votaram 115 associados, que representam 72,3% dos 159 elementos do colégio eleitoral. Entre estes, registaram-se 113 votos a favor, 1 voto branco e 1 voto nulo, o que totaliza 98,2% de votos a favor.

“O resultado desta votação expressiva manifesta uma grande confiança do colégio eleitoral da Turismo Centro de Portugal na lista e nas propostas que apresentei, o que me deixa sensibilizado e motivado e que me traz responsabilidades acrescidas. A melhor forma de agradecer esta confiança, aos autarcas, empresários e associações, é desempenhando estas funções com redobrado empenho”, sublinhou Raul Almeida.

“Conto para isso com duas equipas de grande qualidade: a que juntei nos órgãos sociais e a que trabalha todos os dias na Entidade Regional. Em conjunto, tenho a certeza de que iremos prosseguir o caminho de sucesso que tem pautado a Turismo Centro de Portugal nos últimos anos”, acrescentou o presidente eleito.

A tomada de posse dos órgãos sociais terá lugar às 11h30, do dia 1 de setembro, no Convento São Francisco, em Coimbra.

Novos órgãos sociais da TCP

Comissão Executiva: Raul Almeida (Presidente); Jorge Sampaio; Anabela Freitas; Elsa Marçal e Luís Albuquerque

Mesa da Assembleia Geral: Presidente da Mesa: Pedro Machado (TCP – Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal); Secretário da Mesa: Vítor Pereira (Câmara Municipal da Covilhã)

Conselho de Marketing: Jorge Almeida “Loureiro” (Hotel Avenida); José Francisco Rolo (ADIRAM – Associação Aldeias de Montanha); Carlos Ascensão (Aldeias Históricas de Portugal); Laura Rodrigues (Câmara Municipal de Torres Vedras); Rodolfo Baldaia de Queirós (Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior); Jorge Costa (Empreendimentos Turísticos Montebelo); António Marques Vidal (APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos).