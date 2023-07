Visita a pé pela cidade de Cantanhede no “Percurso do Marquês” é já amanhã

Uma visita guiada, a pé, pela cidade de Cantanhede, é a proposta de mais um programa das “Visitas ao Património”, uma iniciativa levada a cabo pelo serviço de Turismo do Município de Cantanhede, em articulação com outros serviços e parceiros.

Intitulado “Percurso do Marquês”, este programa realiza-se já amanhã, sábado, dia 15 de julho, a partir das 10h30, com ponto de encontro junto à estátua Marquês de Marialva.

Esta proposta vai abordar episódios históricos e enquadrar o património da cidade associados a esta personalidade maior de Cantanhede e os seus contributos na afirmação de Portugal no século XVII.

Ainda neste terceiro trimestre de 2023, estão programados mais dois percursos: “Por Terras de Cadima entre Fornos da Cal e Moinhos” (19 de agosto) e “Visita à Casa Carlos de Oliveira e Atelier Fernando Rato” (16 de setembro).

Iniciado no verão de 2022, os 11 programas das Visitas ao Património já realizados contaram com mais de 130 participantes, tendo contemplado visitas ao Museu da Pedra, CIAX, seguida de Peddy Paper “À Descoberta do Património da Praia da Tocha”, vila histórica de Ançã, Monumento Nacional da Varziela, Museu Etnográfico do Rancho Regional “Os Esticadinhos”, à Igreja da Tocha e Núcleo Museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais, Museu Etnográfico e Agrícola de Cordinhã e Empa da Vinha, passeio pedestre por “Terras de Calcário” e visita à Igreja de Ançã, “À Descoberta do Tremoço e Capela de Santo Amaro” e “Visita à Casa António Fragoso e Capela de S. Tomé”.

Estas visitas ao património cultural e natural da região são gratuitas, mas requerem inscrição prévia em https://shre.ink/9SgA, através do número de telefone 231 410 155 ou no Posto de Turismo, Largo Conselheiro Ferreira Freire, 3060-201 Cantanhede.