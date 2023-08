Arraial do Migrante juntou pessoas de vários países nos Pinheiros Mansos

Fotos: Mário Abreu

A primeira edição do Arraial do Migrante atraiu ao Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro, no passado sábado, dia 12 de agosto, centenas de visitantes, entre eles, migrantes residentes no concelho, provenientes de vários países.

Este evento, inserido no projeto do Município “Oliveira Mundo de Gentes”, que promove várias atividades com vista à integração de pessoas de países terceiros, foi desenvolvido em parceria com o Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro (FUOB), e contou com um vasto programa de concertos e animações para todas as idades, bem como um espaço destinado à gastronomia do mundo, concebido e dinamizado pela população migrante residente no concelho.

O balanço desta primeira edição é “extremamente positivo”, afirma Lília Ana Águas, vereadora responsável pela área das migrações do Município, justificando “quer pela afluência de pessoas, quer pelo feedback que fomos recebendo por parte dos visitantes”.

O evento congregou diversos grupos e nacionalidades, que se juntaram num animado momento de socialização e de partilha intercultural, onde não faltou boa música e gastronomia variada.