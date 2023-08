Cinema ao ar livre junta diferentes gerações nos Olhos da Fervença

Foi com o filme “Cine Olho 2023” que culminou uma tarde/noite de animação e convívio na Praia dos Olhos da Fervença (Cadima, Cantanhede), no passado dia 23 de agosto.

Naquela que é já a terceira edição do evento, a organização optou por um horário alargado, de forma a congregar públicos de várias gerações e expetativas. Assim, logo ao início da tarde, houve animação musical e interativa, junto ao espelho de água, pelo projeto Lúcia-Lima Som Sistema, proporcionando momentos de dança, lazer e boa disposição naquele anfiteatro natural. De seguida, o parque das merendas acolheu o piquenique comunitário e a sessão de cinema ao ar livre, que contou com uma agradável moldura humana.

As curtas-metragens projetadas abordaram temas como a etnografia, tradições e profissões, em especial das regiões da Gândara, da Bairrada e restante Região Centro, havendo ainda espaço para a música, documentário de intervenção cívica e cinema contemporâneo.

Foram exibidos os seguintes filmes: “Vende-se” (2011) de Humberto Guedes, “Caretos da Lagoa” (2023) de Tiago Cerveira e Município de Mira, “Pastor de Sonhos” (2016) de Paulo Fajardo, “Cultura do Mundo” de Vasco Espinhal Otero (2022), “Retire o seu Cartão” (2011) de Humberto Guedes, “Ti António Taboeira” (1990) RTP Memória, “Cinzas ao Vento (2018) de Paulo Fajardo, “Moro à Beira do Mar” de Vasco Espinhal Otero (2022) e “A Tremoceira de Cadima, Tremoço o Marisco dos Pobres” de Paulo Perdiz e Guilherme Ferro (2022). A sessão contou também com a presença dos realizadores Humberto Gudes e Vasco Espinhal Otero.

O público pôde sentar-se nas cadeiras, nas mantas no chão ou nas mesas de piquenique e aproveitar também a gastronomia local e bebidas refrescantes. O conceito deste evento passa precisamente por unir o convívio popular ao desfrute das artes e conteúdos.

Esta iniciativa teve como objetivo principal a dinamização e promoção cultural da Praia dos Olhos da Fervença, celebrando este ano também os 509 anos da atribuição do Foral de Cadima com uma visão cultural contínua do passado, presente e futuro da região.

A organização esteve a cargo da Lúcia-Lima Associação Cultural (que acolhe a Secção de Cantanhede do Cineclub Bairrada), com o apoio da Junta de Freguesia de Cadima e do Olhos Bar Restaurante, contando ainda este ano com colaboração do Vespa Clube Paperinos.