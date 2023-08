Fernando Mendes confirmado no Festival Cabelos Brancos, em Ílhavo

O espetáculo “Insónia”, com Fernando Mendes, é a primeira confirmação do programa do Festival Cabelos Brancos, que se realiza de 22 a 24 de setembro, em Ílhavo e na Gafanha da Nazaré.

Em “Insónia”, Fernando Mendes estará a solo e encarnará na pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos, que vive com a corda no pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. É o comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos.

“Insónia” é um espetáculo para brincar com coisas sérias, que se realiza no dia 24 de setembro, às 21h30 na Fábrica Ideias da na Gafanha da Nazaré.

Os bilhetes estão disponíveis nas bilheteiras do Museu Marítimo de Ílhavo, Navio-Museu Santo André e, durante o mês de agosto, no Cais Criativo da Costa Nova. Em alternativa, estão disponíveis, também, na Bilheteira Online (https://ilhavo.bol.pt/).

Em 2023, o Festival Cabelos Brancos tem como mote o “Legado”, celebrando, ainda, a arte e o espírito vibrante da comunidade, em particular das pessoas mais velhas. Este evento, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, é testemunho da intergeracionalidade, valorizando-se a sabedoria da comunidade mais velha.

Desde início de agosto, os idosos do Município de Ílhavo têm-se envolvido, de forma incansável, em colaboração diária, na preparação do festival. A partir de vários “Polos Criativos”, enraizados nas quatro freguesias, vários elementos do festival têm estado a ganhar forma, com a participação dos idosos no desenvolvimento da cenografia e de performances artísticas.

Uma das missões do Festival Cabelos Brancos é ativar a comunidade mais velha, restabelecendo o seu sentido de pertença e reacendendo a sua capacidade criativa.