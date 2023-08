Festival do Bacalhau (Ílhavo) espera 180 mil visitantes

O Festival do Bacalhau 2023 arranca na próxima quinta-feira, no Jardim Oudinot (Gafanha da Nazaré, Ílhavo), esperando-se, em cinco dias de festa, 180 mil visitantes. Trata-se do maior evento anual do Município de Ílhavo, representando um investimento de 400 mil euros.

De 9 a 13 de agosto, celebra-se a boa gastronomia, em particular, o bacalhau. Por um lado, dez associações locais confecionam variados pratos do “fiel amigo”, em dez tasquinhas e dois bares de petiscos; por outro lado, no Pavilhão Âncora, realizam-se 16 showcookings, que têm sempre o bacalhau como ingrediente principal. Além disso, o Pão de Vale de Ílhavo e o espumante da Rota da Bairrada também terão o seu espaço neste festival.

Com o intuito de proporcionar melhores condições de trabalho às associações participantes, a Câmara Municipal de Ílhavo alugou, nesta edição, um novo modelo de cozinhas modulares, em contentores devidamente credenciados para o efeito, o que implica um acréscimo de investimento de cerca de 15 mil euros.

A par da gastronomia, o festival enche-se de música com concertos todas as noites, às 22h, no palco Estibordo – José Malhoa (9 de agosto), Anjos (10 de agosto), David Carreira (11 de agosto), Agir (12 de agosto) e Sara Correia (13 de agosto).

A música continua, pela noite dentro, com mais cinco concertos no Palco Bombordo, às 23h30: Latin 5 (9 agosto), Larissa Goretkin (10 agosto), Tio d’América (11 agosto), Olivia Palito (12 agosto) e Maria Café (13 agosto). Todas as bandas e artistas do Palco Bombordo estão inscritos na “PRAIA”, plataforma criada pelo 23 Milhas para registo de artistas e grupos com projetos originais, que desenvolvam o seu trabalho em e/ou a partir de Ílhavo.

Um dos destaques da edição 2023 do Festival do Bacalhau é o “Azul Petróleo”, um amplo projeto de criação comunitária multidisciplinar, com um cariz ecológico, que tem vindo a ser dinamizado, desde fevereiro passado e culminará com uma instalação/performance, que acontecerá todos os dias do festival, às 21h.

De manhã à noite, o Jardim Oudinot terá sempre animação para toda a família – há jogos, oficinas, carrosséis de madeira, animação de jardim e atividades náuticas.

No Navio Santo André há novas exposições para ver (“Mar Oceano: as campanhas de bacalhoeiras de Mário Ruivo” e “Redes de Emalhar”) e visitas orientadas, às 19h, por antigos tripulantes (um por cada dia), que recordam aventuras em alto mar. No Pavilhão Âncora 30 artesãos locais mostram o que melhor sabem, sempre com o mar como inspiração.

Dois pontos altos do Festival do Bacalhau são, sempre, a “Corrida Mais Louca da Ria”, no sábado, 12 de agosto, às 15h; e a “Volta ao Cais em Pasteleira”, domingo, dia 13, com partida às 17h.

Para a realização deste evento, a Câmara Municipal de Ílhavo conta com 50 colaboradores e 527 voluntários (entre organização e associações participantes).

O Festival do Bacalhau é uma aposta na valorização da história e das tradições do município, na dinamização da economia local e na atratividade turística do território, onde a gastronomia e o mar são marcas muito fortes.