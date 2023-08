Festival Dunas de São Jacinto com atividades desportivas gratuitas

O Festival Dunas de São Jacinto 2023 conta com várias atividades desportivas gratuitas para todas as idades. O evento é promovido pela Câmara Municipal de Aveiro e realiza-se de 25 a 27 de agosto.

Ao longo dos três dias do festival será possível participar em experiências de stand up paddle (SUP) (25 de agosto, 14h30-15h30 | 26 de agosto, 14h-18h | 27 de agosto, 9h30-13h), mas também em experiências de canoagem (25 e 27 de agosto, 14h-18h), vela (26 de agosto, 14h-17h) e surf (25 de agosto, 14h30-15h30 | 26 de agosto, 15h30-17h30 | 27 de agosto, 16h30-18h30. Os visitantes poderão experimentar estas modalidades com o acompanhamento de monitores, sendo necessária uma inscrição prévia aqui.

Destaque, ainda, para a realização de um torneio de voleibol de praia (27 de agosto, 10h-13h) ou, no mesmo dia, uma Caminhada pelo Molhe Norte da Barra de Aveiro (9h30-12h), uma Prova de Orientação (10h) e uma Visita Guiada pelo Trilho da Descoberta da Natureza (10h-13h30), também sujeitas a inscrição antecipada.

Estas atividades têm o apoio e a parceria de várias Associações e Clubes do Município, nomeadamente da Coletividade Popular de Cacia, da Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto, da Associação dos Amigos da Canoagem de Cacia, do Sporting Clube de Aveiro, do Clube de Voleibol de Aveiro e do ORI-Estarreja.

O Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto (CAR Surf), a Estação Náutica de Aveiro e a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, são também parceiros fundamentais na organização das diversas atividades desportivas e ambientais que compõem o cartaz 2023 do “Festival Dunas”.

O Festival Dunas de São Jacinto será também uma oportunidade para assistir a vários momentos de competição: na manhã de sábado, 26 de agosto, à competição de canoagem 510 Ria Cup – II Etapa do Aveiro Summer (10h30-12h30); nas manhãs de sábado e domingo a um Torneio Internacional de Frisbee de Praia (10h-12h) e na manhã de domingo à Regata Dunas de São Jacinto (10h-13h).

A 7.ª edição do Festival Dunas de São Jacinto conta ainda com os concertos de Pedro Abrunhosa, Mimicat, The Black Mamba e Irma, entre outros, bem como com o conhecido PRIO Air Show e o Flyboard Show.

Os visitantes são convidados a desfrutar da beleza da natureza, a mergulhar na cultura local e a divertir-se num ambiente festivo, num evento inspirado no património ambiental preservado e que honra a herança militar recebida da água, da terra e do ar.

Serão três dias repletos de entretenimento e diversão, incentivando o convívio entre a população, os visitantes e as instituições e contando com um forte envolvimento de toda a comunidade neste evento que visa destacar todas as potencialidades de São Jacinto.

Consulte o programa completo aqui.