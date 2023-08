Homem detido pela GNR em Oliveira do Bairro para cumprimento de pena de 10 anos

Um homem de 48 anos foi detido este domingo, dia 13 de agosto, na cidade de Oliveira do Bairro, para cumprimento de uma pena de 10 anos, disse ao JB o comandante do Destacamento da GNR de Anadia, Cláudio Lopes.

A detenção aconteceu por volta das 11h30, em plena via, na Rua Vale do Junco, na Alameda da Cidade, no seguimento de uma investigação sobre violência doméstica, levada a cabo por militares da GNR do posto de Oliveira do Bairro, confirmou o comandante.

Segundo apurámos, sobre aquele indivíduo agora detido pendia um Mandado de Detenção por vários crimes (associação criminosa, burla qualificada, falsificação e branqueamento de capitais).

Sabemos, igualmente, que o homem agora detido, foi condenando em vários processos e terá sido responsável por uma burla no valor de vários milhões de euros.

O homem em causa foi conduzido pela GNR ao estabelecimento prisional para cumprimento daquela pena de 10 anos de prisão.

Foto de arquivo