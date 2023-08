Lojas e estabelecimentos do Mercado da Mealhada vão a hasta pública

Vão a hasta pública em setembro seis lojas, o estabelecimento de bebidas existentes no Mercado e seis módulos de restauração/bebidas.

A hasta pública para arrematação de lojas, estabelecimento de bebidas e módulos de restauração/ bebidas do Mercado Municipal da Mealhada vai realizar-se dia 13 de setembro, às 10h, no próprio Mercado. Os documentos para inscrição estão disponíveis na secretaria e no site da autarquia e devem ser entregues até dia 12 de setembro.

Vão a hasta pública seis lojas e o estabelecimento de bebidas existentes no Mercado, com o valor base de licitação de 500 euros, e seis módulos de restauração/bebidas, com o valor base de licitação de 300 euros admitindo-se, em ambos os casos, lanços de 20 euros.

A duração do direito da ocupação dos espaços de venda será de cinco anos para as lojas e para o estabelecimento de bebidas e de três anos para os módulos de restauração e bebidas.

Os interessados podem consultar toda a documentação e o Regulamento Interno do Mercado Municipal da Mealhada no site da Câmara e devem inscrever-se para a hasta pública através de formulário online ou na secretaria da autarquia, até 12 de setembro.

O novo Mercado Municipal da Mealhada situa-se junto à Rua Dr. Américo Couto (zona do Complexo Desportivo da Mealhada).