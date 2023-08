Nadadores da Columbófila no Top 10 Nacional de Fundo

O clube de Cantanhede marcou presença com cinco nadadores, tendo um deles obtido um título de campeão nacional.

A Sociedade Columbófila Cantanhedense participou nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores – Open de Natação que se realizaram nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Complexo Olímpico de Piscinas, em Coimbra.

O clube de Cantanhede marcou presença com cinco nadadores, numa competição que contou com a participação de 773 nadadores, de 116 clubes nacionais e ainda com representantes de Espanha.

Individualmente, o destaque vai para o título de campeão nacional alcançado por Martim Pascoal, na prova dos 50m Livres, e ainda para as medalhas de bronze alcançadas pelo mesmo nadador e por Guilherme Cardoso. A Columbófila garantiu ainda a presença em algumas finais dos escalões de juvenis e juniores.

Os nadadores Martim Silva, João Lucas, Guilherme Cardoso, Martim Pascoal e Leonor Cavaleiro melhoraram significativamente as suas melhores marcas pessoais, terminando, assim, uma época difícil com franca evolução.

No decorrer destes Campeonatos, a Federação Portuguesa de Natação entregou os prémios aos 10 melhores nadadores de cada escalão, referente ao Torneio Nacional de Fundo, sendo dois deles da associação cantanhedense: Leonor Cavaleiro 6.ª classificada em Juvenis, com 1.016 pontos; e Martim Silva, 10.º classificado em Juvenis A, com 1.089 pontos.