Oliveira do Bairro promove “Arraial do Migrante” pela integração

A iniciativa realiza-se no dia 12 de agosto, no Parque dos Pinheiros Mansos.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai promover a primeira edição do Arraial do Migrante, que se realizará no próximo dia 12 de agosto, no âmbito do projeto “Oliveira Mundo de Gentes”, que fomenta a integração de pessoas de países terceiros.

O evento, que vai decorrer no Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro, contará com um vasto programa de concertos e animações para todas as idades, bem como um espaço destinado à gastronomia do mundo, concebido e dinamizado pela população migrante residente no concelho.

O programa cultural tem início às 15h, com o projeto Crash Duo Circus, segue-se o workshop Danças do Mundo, às 16h, e a atuação da Cértima Orquestra às 18h30.

Ao longo da noite, a festa prolonga-se com a atuação dos Burricos, às 21h15, Banda Polk, às 22h30, Más Companhias, às 23h45, e, para terminar a noite, DJ Gaiteirinho, a partir da 1h.

Os objetivos da iniciativa são os de “criar um momento cultural que promova a integração e socialização entre a nossa comunidade e a população migrante, congregando diversos grupos e nacionalidades”, afirma a vereadora responsável pela área das migrações do Município de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas.

O projeto “Oliveira Mundo de Gentes” visa promover o acolhimento e a integração social e cultural de pessoas originárias de países terceiros, através de ações que envolvem as entidades do setor cultural e outras entidades da sociedade de acolhimento.

Pretende ainda facilitar o acesso ao mercado de trabalho, promovendo a sua integração profissional e o exercício dos seus direitos e deveres. Este projeto é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), com uma comparticipação comunitária de 46.033,75 euros e contrapartida nacional de 15.344,58 euros.