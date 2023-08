Semana Europeia da Mobilidade com várias iniciativas na Mealhada

O Município da Mealhada vai aderir à Semana Europeia da Mobilidade (SEM), que decorre de 16 a 22 de setembro de 2023, com o tema central “Eficiência energética”. Ao longo de sete dias, são diversas as atividades propostas à população em todo o concelho: caminhadas, workshops, provas de orientação, ações de sensibilização e o Dia Europeu sem Carros, que inclui iniciativas como masterclasses, provas de orientação e até rastreios de saúde.

“Eficiência Energética – Combina e Move-te!” é o tema aglutinador das diversas iniciativas que procuram assinalar a Semana Europeia da Mobilidade na Mealhada, de 16 a 22 de setembro, no contexto da autarquia ser uma das signatárias do Pacto de Autarcas para a Energia e Clima.

As ações a desenvolver passam por caminhadas em todas as freguesias, das 18h30m às 20h00, numa organização conjunta da Câmara Municipal da Mealhada e do Destacamento Territorial da GNR, que compreendem uma ação de sensibilização sobre os cuidados a ter ao caminhar na via pública e uma sessão prática. Intituladas “Caminhada Combina e Move-te!”, as caminhadas têm um percurso de 4/5 quilómetros e os participantes são convidados a participar em todas, carimbando o seu passaporte de forma a ganharem um bilhete duplo de cinema no Cineteatro Messias.

Está ainda prevista a Caminha pela Paz, dia 17 de setembro, nas diversas freguesias, em que se desafia a população a usar uma t-shirt branca, sensibilizando para a Paz. “Durante um dia, propomos percorrer todas as freguesias, unindo umas às outras, levando cada grupo uma peça de puzzle do mapa do concelho à freguesia seguinte. É uma iniciativa simbólica que procura significar a união no concelho e, no geral, a união entre povos”, explica Ricardo Santos, vereador da Câmara Municipal da Mealhada.

No dia 21 de setembro, o Espaço Inovação Mealhada recebe o workshop “Mealhada Acessível”. Durante a manhã, diversos convidados com limitações motoras, audiovisuais, auditivas ou intelectuais partilharão experiências de vida, enquanto a tarde será dedicada às boas práticas de acessibilidade e inclusão.

O Dia Europeu Sem Carros (22 de setembro), será comemorado com o encerramento de diversas ruas do centro da cidade, entre as 09h e as 21h, período em que se desenrolaram múltiplas iniciativas, como a boleia humana, na Mealhada e na Pampilhosa, com as crianças a serem levadas aos centros escolares a pé, uma masterclasse infantil, um circuito para mobilidade condicionada, rastreios de saúde e demonstração de meios da GNR.

A Semana Europeia da Mobilidade assinala-se, anualmente, de 16 a 22 de setembro, com atividades dedicadas à mobilidade sustentável que visam suscitar o debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, nomeadamente no que se refere à utilização do automóvel particular.

“Sendo o Município da Mealhada um dos subscritores do Pacto de Autarcas para a Energia e Clima 2030, faz todo o sentido associarmo-nos a SEM, centrarmos o debate em torno destas questões da mobilidade e da mobilidade inclusiva, até porque esta é uma das temáticas que norteia na nossa política de intervenção em espaços públicos do concelho”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Programa

Caminhadas Combina e Move-te! I Inscrições: https://bit.ly/mealhadasem23

Pampilhosa l 16 de setembro l 18h30 às 20h00

Ponto de Concentração: Jardim Municipal da Pampilhosa l Distância: +/- 4Km

Barcouço l 18 de setembro l 18h30 às 20h00

Ponto de Concentração: Jardim Municipal de Barcouço l Distância: +/- 5Km

União de Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes l 19 de setembro l 18h30 às 20h00

Ponto de Concentração: Câmara Municipal de Mealhada l Distância: +/- 5 Km

Casal Comba l 20 de setembro (quarta-feira) l 18h30 às 20h00

Ponto de Concentração: Largo da Igreja de Casal Comba l Distância: +/- 4Km

Luso l 21 de setembro (quinta-feira) l 18h30 às 20h00

Ponto de Concentração: Fonte de S. João l Distância: +/- 5Km

Vacariça l 22 de setembro (sexta-feira) l 18h30 às 20h00

Ponto de Concentração: Jardim Municipal da Vacariça l Distância: +/- 5Km

Caminhada Move-te pela Paz! l 17 de setembro

Inscrições até 14 de setembro l https://bit.ly/sempaz23

UNIÃO DE FREGUESIAS > CASAL COMBA | 7,85 KM | 09H00

CASAL COMBA > BARCOUÇO | 7,67 KM | 10H30

BARCOUÇO > PAMPILHOSA | 7 KM | 12H00

PAMPILHOSA > VACARIÇA | 5,73 KM | 13H30

VACARIÇA > LUSO | 5,81 KM | 15H00

LUSO > MEALHADA | 10 KM | 16H30

Atividades no Parque da Cidade da Mealhada

Marcações: centroambiental@cm-mealhada.pt ou 231 205 389

18, 19, 20 e 21 de setembro | 09h30 > 16h30 | Prova de orientação

19 de setembro | 10h00 > 12h00 | + Movimento pela sua saúde

21 de setembro | 17h00 > 19h00 | + Movimento pela sua saúde

Workshop “Mealhada Acessível” l 21 de setembro l Centro de Interpretação Ambiental

Inscrições gratuitas e limitadas l centroambiental@cm-mealhada.pt l 231 205 389

9h30> 13h l Experiências de vida e de relacionamento interpessoal com convidados com limitações ou representantes das mesmas (limitação motora, visual, auditiva e intelectual)

14h30> 18h l Boas práticas de acessibilidade e inclusão l O que está a ser desenvolvido na região

Dia Europeu Sem carros l 22 de setembro l Centro da Mealhada

Boleia Humana na Mealhada

8h00 | CMM – EB2 Mealhada e ESM

8h30 | CMM – Centro Escolar da Mealhada

Boleia Humana na Pampilhosa

8h00 | Mercado da Pampilhosa – EB2 Pampilhosa

8h30 | Mercado da Pampilhosa – Centro Escolar da Pampilhosa

10h00 Masterclass infantil | Em frente à CMM

10h00 > 16h00 | Centro da Mealhada

Circuito em mobilidade condicionada

Rastreios de saúde (tensão arterial, glicémia e colesterol)

Demonstração de meios da GNR