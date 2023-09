Trilhos na Natureza de Oliveira do Bairro juntou cerca de 600 participantes

Perto de 600 pessoas participaram na segunda edição da corrida-caminhada “Oliveira do Bairro – Trilhos na Natureza”, realizada no passado sábado, 26 de agosto.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em parceria com a Associação Jovem Oianense, contou com as vertentes de competição e lazer, nomeadamente duas provas de trail, uma de 15 e outra de 25 Km, uma caminhada de 10 km e ainda duas provas “mini-trilhos”, de 500m e 1 km, para crianças.

Susana Martins, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, considerou que a iniciativa foi “um enorme sucesso, não só pelo número de participantes, que superou a edição de 2022, mas principalmente pelas reações das pessoas em relação a toda a experiência, desde a parte mais logística e de organização, aos percursos, que deram a conhecer as maravilhosas paisagens que temos no Coração da Bairrada”.

De referir que os percursos, com partida do Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro, junto ao Parque dos Pinheiros Mansos, tiveram como pano de fundo os percursos pedonais e cicláveis das margens dos rios Cértima e Levira, passando pela Rota das Cegonhas.

Os principais vencedores foram Davide Silva (DAR-Recardães) e Lurdes Gonçalves (GD Assempark – Aveiro), no Trail de 15 Km, e Paulo Pinto (Duvalli Runners) e Kim Howes (individual), nos 25 Km.

Os objetivos da iniciativa, de acordo com a organização, foram os de “envolver todas as camadas etárias, num contexto competitivo, ou numa experiência puramente lúdica e de puro lazer, tendo subjacente a promoção da atividade física e da saúde.”

A iniciativa realizou-se no âmbito das Comemorações do 20.º Aniversário da Elevação de Oliveira do Bairro a Cidade. A primeira edição, realizada em 2022, contou com cerca de 400 participantes.