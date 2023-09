Anadia e Mealhada unidos na instalação de polo universitário

A celebração de um protocolo tripartido entre os Municípios de Anadia e Mealhada, e o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), vai permitir a implementação de um Polo do Politécnico nos dois concelhos, denominado de “Escola da Bairrada”. A Câmara Municipal de Anadia aprovou a assinatura do referido documento, na sua reunião extraordinária desta quinta-feira, 7 de setembro.

A implementação da “Escola da Bairrada” tem como objetivos principais promover a oferta formativa com vista ao desenvolvimento de formações superiores não conferentes de Grau como Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Microcredenciações e Pós-Graduações em áreas de especial diferenciação do território da Bairrada, tendo em consideração as áreas de forte impacto no território dos referidos Municípios.

No âmbito do protocolo, válido por cinco anos, competirá ao Politécnico de Coimbra a coordenação da Escola da Bairrada; a organização logístico-administrativa; o desenvolvimento da oferta formativa, bem como dinamizar ações de promoção das atividades e ações a realizar, no âmbito da Escola.

Aos Municípios competirá, entre outras, proporcionar os espaços físicos para a implementação das instalações; alocar os recursos humanos necessários ao funcionamento dos espaços, no âmbito dos curos do IPC; promover a oferta formativa na região, assim como divulgar a Escola, junto das entidades regionais com vista à dinamização de projetos em parceria e empregabilidade dos estudantes.