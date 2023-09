Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha reabre parque infantil

Várias dezenas de crianças participaram no encontro organizado para assinalar a reabertura do novo parque infantil contíguo às instalações da Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha.

O acontecimento registou a presença de Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, José Maia Gomes, presidente da direção da instituição, José Manuel Cruz, presidente da Junta de Freguesia da Tocha, e Manuel Fernando Felício, representante da Comunidade Local dos Baldios da Freguesia da Tocha, além de vários convidados que fizeram questão de se associar à reabertura deste equipamento.

Na ocasião, Helena Teodósio, presidente do executivo camarário, felicitou a instituição pelo “bom gosto e qualidade da intervenção efetuada num espaço que tem tanto de agradável como de necessário para as crianças que frequentam a Progresso e Vida da Tocha”, destacando “as sinergias positivas que existem na Tocha, com as várias instituições a trabalharem em conjunto para valorizar e melhorar a qualidade de vida da população. É sem qualquer tipo de dúvidas, um exemplo a seguir”, concluiu a autarca.

Já o presidente da direção da Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha, José Maia Gomes, manifestou-se bastante satisfeito com o “resultado do investimento efetuado” agradecendo o “apoio prestado pela Câmara Municipal de Cantanhede, Junta de Freguesia da Tocha e Comunidade Local dos Baldios da Freguesia da Tocha, apoio esse que foi muito importante na concretização da obra”. O presidente da instituição aproveitou ainda a ocasião para apelar “que os apoios se mantenham na concretização dos investimentos que se avizinham”.

O presidente da Junta de Freguesia da Tocha, José Manuel Cruz, enalteceu a “dinâmica que a Progresso e Vida tem e coloca em prol da sociedade”, não esquecendo o “apoio que o Municipio de Cantanhede e a Comunidade Local dos Baldios da Freguesia da Tocha têm prestado”.

Em representação da Comunidade Local dos Baldios da Freguesia da Tocha esteve Manuel Fernando Felício que reforçou a disponibilidade total da instituição para apoiar projetos que ajudem na melhoria das condições de vida da população.

A obra realizada ascendeu a mais de quinze mil euros e foi financiada pelo Município de Cantanhede, Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha, Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha e Junta de Freguesia da Tocha.

A Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha, com estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de duração ilimitada, sem fins lucrativos, com sede na Vila da Tocha, desenvolve um conjunto de respostas sociais de apoio a pessoas e grupos vulneráveis, em especial proteção à infância e juventude, família, comunidade e população ativa, idosos e deficientes, contribuindo para o desenvolvimento local, a promoção da igualdade de oportunidades, a inclusão social e a solidariedade entre todos.