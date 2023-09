“Comunicação: Do Angariar ao Reter” é tema de ação de formação em Cantanhede

O Pavilhão Marialvas vai receber, no próximo dia 11 de setembro, a 3ª ação de formação para o desenvolvimento do Clube Top. Sob o tema “Comunicação: Do Angariar ao Reter”, a iniciativa surge no âmbito de um protocolo de cooperação entre o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e o Município de Cantanhede que prevê o desenvolvimento de diversos temas de interesse para as associações desportivas do concelho de Cantanhede.

Este programa tem por finalidade o desenvolvimento de clubes desportivos mais sustentáveis, dotados de pessoas devidamente capacitadas, enraizados nas suas comunidades e capazes de responder às necessidades e expetativas dos seus associados e praticantes desportivos, sejam estes de lazer, recreação ou competição.

Entre os objetivos específicos desta parceria está a melhoria da gestão dos clubes desportivos, capacitando-os para os desafios da autossustentabilidade e conferindo-lhes maior capacidade para reduzir o desperdício, para gerar e captar recursos e para os aplicar de uma forma eficaz, eficiente e efetiva.

O Clube Top visa ainda a melhoria do programa desportivo, com atividades e instalações mais ajustadas aos seus atletas e à comunidade onde intervêm; mais adesões e maior envolvimento dos atletas, sócios e colaboradores; maior reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados e maior reconhecimento social na comunidade local.

Destinadas a dirigentes das associações desportivas do concelho de Cantanhede, as ações de formações têm um limite de 30 inscritos e têm lugar na sala de formação do Pavilhão Marialvas, entre as 18h e as 20h.

Para dia 13 de novembro está agendada a 4.ª e última ação de formação sob o tema “Planeamento de Eventos Desportivos”.