Conferências de Outono regressam a Anadia

O Município de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting, vai promover a 2.ª edição das “Conferências de Outono”, que vão decorrer nos meses de setembro, outubro e novembro.

Pretende-se com este ciclo suscitar a reflexão e análise de algumas das problemáticas nacionais mais atuais com impacto na comunidade.

As conferências vão ter lugar nos dias 29 de setembro, 27 de outubro e 24 de novembro, entre as 9h30 e as 13h, no Cineteatro Anadia.

Cada uma terá um painel de oradores convidados e um moderador.

Após as intervenções haverá um momento de debate onde poderão ser colocadas questões ou dúvidas suscitadas durante as respetivas intervenções.

“Habitação”, “Competitividade Fiscal” e “Gestão da Água” são os temas que estarão em reflexão neste ciclo de três conferências, promovido pelo Município de Anadia, que terá como oradores, entre outros, Miguel Frasquilho, Teresa Cardoso, Gonçalo Lobo Xavier, Fernando Santo, Tiago Caiado Guerreiro, Carmona Rodrigues, José Furtado, bem como outras personalidades do panorama nacional.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória em: https://forms.gle/mvegQoeZ8KsbayRq7.