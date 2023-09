Documentário “A primeira Linha de Wellington” apresentado na Pocariça

As “4ª Clássicas” estão de regresso no próximo dia 13 de setembro, pelas 21h. Devido às condições climatéricas previstas nesse dia, em que se prevê elevada probabilidade de ocorrência de precipitação, a localização para a apresentação do documentário “A primeira Linha de Wellington”, realizado por Paulo Fajardo, foi alterada. Inicialmente previsto para o Parque Verde da Pocariça, a projeção terá lugar no salão da Associação Musical da Pocariça. A entrada é gratuita.

Com organização conjunta da Cineclub Bairrada, Associação fotografARTE, Coletivo Artístico Efervescente, Associação Lúcia Lima e Paróquia de Cantanhede, o evento conta com o apoio do Município de Cantanhede e terá apresentação, como habitualmente, de Vasco Espinhal Otero e retrata a terceira invasão francesa, designadamente a Batalha do Bussaco ocorrida em 1810, em que opôs as tropas de Napoleão, lideradas por André Massena e as tropas britânicas e portuguesas, lideradas pelo Duque de Wellington, Arthur Wellesley.

O filme recupera os palcos e as personagens 210 anos depois, em narrativas que ocorreram nos concelhos de Penacova, Mortágua e Mealhada, antes do dia da batalha decisiva que ocorreu a 27 de setembro de 1810. A recolha de imagens para a película decorreu em diversos concelhos, designadamente, Almeida, Mortágua, Penacova, Mealhada, Anadia e Lourinhã.

Destaca-se também o facto de existir, desde 2019, o alargamento das “4ª Clássicas” aos concelhos de Anadia, Mealhada e Águeda, com a firme intenção de expandir, a breve trecho, esta iniciativa cultural a outros concelhos da região da Bairrada, no âmbito da intervenção cultural do Cineclub Bairrada.