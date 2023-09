Festival Internacional de Música de Cantanhede regressa com uma 5.ª edição

O FIMCA 2023 arranca no dia 23 de setembro, com um concerto da Filarmónica Marialva de Cantanhede, no qual se poderá ouvir e apreciar mais de 100 vozes.

A Associação Filarmónica Marialva de Cantanhede encontra-se a organizar a 5.ª edição do Festival Internacional de Música de Cantanhede – FIMCA, que se realiza entre 23 e 24 de setembro.

O FIMCA arranca no próximo dia 23 de setembro, pelas 21h30, no Pavilhão Multiusos de Febres, com um concerto da Filarmónica Marialva de Cantanhede, no qual se poderá ouvir e apreciar mais de 100 vozes. Marcarão presença neste espetáculo os coros Cantemus, Orfeão Vox Caeli, Pequenas Vozes de Febres e Coral Caetanense. O bilhete tem um valor de 2,50 euros, à exceção das crianças para quem a entrada é gratuita.

No domingo, dia 24, o Festival apresenta o concerto do Ensemble de Saxofones Vento do Norte, juntamente com Henk van Twillert, um notável saxofonista holandês. O espetáculo decorrerá pelas 18h, no auditório do salão paroquial de S. Pedro. A entrada, nesse dia, tem um valor de 5 euros (à exceção das crianças até aos 12 anos).

Desde 2018 que o Festival une a música nas suas mais variadas formas, trazendo artistas nacionais e internacionais ao concelho de Cantanhede.

Os interessados em participar no evento podem pedir informações e/ou reservar os seus bilhetes através dos números telefónicos 936 261 503 ou 914 278 307, ou através do email fmarialvac.geral@gmail.com.