Inauguração do renovado Centro de Saúde de Águeda marcada para dia 26

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai inaugurar o renovado Centro de Saúde de Águeda, a 26 de setembro próximo, confirmou o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida.

O autarca, que falava à margem da inauguração da Festa do Leitão, na passada quinta-feira, anunciou ainda que logo a seguir àquela data serão inauguradas as, também renovadas, instalações do serviço de urgência do Hospital de Águeda.

Recorde-se que as obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Águeda, projetadas e a cargo da Câmara Municipal, no valor total de 1,3 milhões (acrescidos de IVA), foram divididas em três fases no sentido de condicionar ao mínimo o funcionamento da infraestrutura e a prestação dos cuidados de saúde à população.

O investimento contemplou a ampliação do edifício, criando novas áreas, para além de que foram resolvidos alguns dos problemas existentes, como infiltrações e outras questões técnicas.

O edifício do Centro de Saúde de Águeda possui uma área de implantação de 1.235 metros quadrados, ampliado agora em 372 metros quadrados e dispõe ainda de uma ala no piso superior, com 255 metros quadrados, que foi mantida.

Esta obra contou com apoio de fundos comunitários ao abrigo do Programa Operacional Regional Centro 2020.