Município de Cantanhede investe na requalificação da praia fluvial

A praia fluvial dos Olhos da Fervença vai ser sujeita a uma intervenção de fundo, com incidência na valorização do enquadramento paisagístico de todo o património natural existente na envolvente, na melhoria do acesso e das condições de fruição, no sentido de reforçar a atratividade deste importante ativo turístico e potenciar a economia local de forma sustentável.

O auto de consignação da respetiva empreitada foi assinado na última semana, no local, pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e o representante da empresa adjudicatária, no decurso de uma reunião em que participou também o presidente da Junta de Freguesia de Cadima, Carlos Gregório.

O ato assinala o início da contagem do prazo de execução de 360 dias, de acordo com o que consta no contrato estabelecido nos termos da adjudicação pelo valor de 789.837 euros.

Segundo a líder do executivo, “agora que termina a época balnear de 2023, estamos na altura certa para começar com esta importante empreitada, de modo a que no próximo verão tudo esteja a postos para que a praia fluvial possa receber mais visitantes em ainda melhores condições. Distinguido ao longo dos anos com o título de Praia Dourada, este espaço de fruição extraordinariamente aprazível tem registado uma elevada afluência”, refere Helena Teodósio, adiantando que “se tornou incontornável dimensionar a praia para responder à crescente procura, conforme se pretende com a empreitada consignada, cujo caderno de encargos inclui a valorização paisagística e a qualificação das infraestruturas e equipamentos”.

Primeira fase de um projeto ambicioso

A autarca sublinha que “esta é a primeira fase de um projeto muito ambicioso, mas que não é possível executar desde já na sua totalidade, sobretudo pela necessidade de se proceder à aquisição de mais terrenos para além daqueles que a Câmara Municipal adquiriu recentemente por 125 mil euros. A área correspondente a essas aquisições destinou-se em parte ao aumento da zona de estacionamento, noutra intervenção já iniciada este ano e que será concluída no próximo, ao nível do pavimento e com a plantação de árvores para ensombramento”.

Quanto aos trabalhos da nova empreitada agora consignada, eles visam a valorização da praia fluvial, o que passa também pela criação de uma zona de proteção paisagisticamente qualificada para a envolvente às famosas nascentes que abastecem de água o concelho de Cantanhede e outro limítrofes, contemplando ainda o reforço dos mecanismos de conservação dos recursos naturais e a instalação de estruturas de observação e de relação com a natureza.

No projeto elaborado pela Divisão de Estudos e Projetos da autarquia, o parque de lazer estender-se-á desde a vala até ao parque de estacionamento, e passará a ter dezenas de mesas e bancos, bebedouros, vários painéis informativos, bem como instalações sanitárias adequadas para os visitantes. Os circuitos pedonais serão em saibro estabilizado e em passadiços que permitirão o acesso à praia a pessoas de mobilidade condicionada, estando prevista ainda a instalação de iluminação e a criação de quatro zonas de observação ao longo dos vários percursos.