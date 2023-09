Oito associações de Cantanhede vão ser distinguidas pelo desempenho desportivo

O Executivo Municipal deliberou aprovar esta quarta-feira, 6 de setembro, os subsídios que premeiam os resultados desportivos obtidos por atletas e equipas federadas do concelho de Cantanhede em provas oficiais. No total, vão ser entregues 40 mil euros, mais 10 mil face a 2022.

Estes subsídios constam do subprograma 4 do Regulamento de Apoio às Associações Desportivas (RAAD), que prevê a sua atribuição de acordo com a pontuação obtida pelo conjunto de todas as modalidades desportivas federadas de cada associação desportiva.

No total, foram recebidas oito candidaturas, menos uma face a 2022, mas com uma melhoria de 14% dos resultados obtidos.

Entre os desempenhos que contribuíram para a atribuição dos subsídios estão a participação em provas europeias e mundiais, assim como títulos de campeão nacional e distrital. Foi ainda reconhecido pelo Município de Cantanhede a presença nas seleções nacionais de diversas modalidades.

“Para o Executivo Municipal, estes subsídios são um investimento e não uma despesa. Um investimento na dinamização da prática desportiva, sobretudo junto dos mais jovens, mas também na projeção de Cantanhede no país e no estrangeiro”, entende a presidente do município, Helena Teodósio.

As associações desportivas distinguidas são a Academia CantanhedeGym, a Associação Desportiva Cantanhede Cycling, o Ançã Futebol Clube, a Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, o Clube de Voleibol da Tocha, o Clube de Futebol “Os Marialvas”, a Gira Sol e a União Recreativa de Cadima.