Tatiana Pinto está de regresso a Inglaterra

A internacional portuguesa Tatiana Pinto, centrocampista de 29 anos que esteve no Mundial Feminino ao serviço de Portugal (jogou os três jogos completos), é reforço do Brighton, do principal escalão inglês.

Trata-se assim de um regresso a Inglaterra, já que Tatiana Pinto, que já vestiu mais de 100 vezes a camisola das quinas (105/5 golos) jogou no Bristol City em 2015/2016, antes de representar o Sporting cinco temporadas, seguindo-se duas no Levante, em Espanha.

A internacional portuguesa estava no Levante, onde foi um dos grandes destaques da Liga Espanhola. Na época passada, a médio marcou 12 golos em 21 jogos.

Na carreira, a jogadora bairradina, que se formou no Oliveira do Bairro Sport Clube, conta ainda com passagens pelo Fermentelos, SC Sand (Alemanha), Clube Albergaria e Sporting, clube onde venceu dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

FOTO: Brighton