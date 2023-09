Futebol Feminino: Benfica e Sporting decidem Supertaça em Aveiro

O Estádio Municipal de Aveiro volta a ser palco de mais uma final da Supertaça. Depois de ter recebido no início de agosto a Supertaça Cândido de Oliveira (futebol masculino), agora é a vez da Supertaça feminina de futebol, que se disputa dia 13 de setembro, às 19h45. Um dos clubes finalistas é o Benfica que, no duelo das meias-finais, derrotou o SC Braga por 4-2 nos penáltis, depois de uma igualdade a três golos no fim do tempo regulamentar. As encarnadas, atuais campeãs nacionais, irão medir forças com o Sporting, que ganhou fora ao Famalicão, por 2-0.

Antes, às 11h do mesmo dia, jogar-se-á a partida de atribuição do 3.º e do 4.º lugar, no mesmo palco, entre o SC Braga e o Famalicão.

“Aveiro recebe de braços abertos e com muito entusiasmo mais uma grande festa do futebol feminino. Queremos dar ainda mais cor e envolvência a este momento mágico que estamos a viver na modalidade. Estão reunidas todas as condições para uma grande final”, acredita José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro.

Numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, o Jornal da Bairrada oferece 100 bilhetes duplos. Os interessados que pretendam assistir à final devem entrar em contacto connosco através do número 234740390.