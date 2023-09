Wet Bed Gang e Karetus deram festa à juventude de Oliveira do Bairro

A Festa da Juventude integrou a iniciativa Mix & Move Oliveira do Bairro, cuja cerimónia de abertura decorreu na sexta-feira, com a presença do executivo da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Wet Bed Gang e Karetus marcaram a Festa da Juventude de Oliveira do Bairro, no arranque da iniciativa Mix & Move, que celebra a Semana Europeia da Mobilidade.

Nem a ameaça de chuva retirou aos mais jovens a vontade de verem ao vivo dois dos projetos mais “enérgicos” da música nacional.

Na sexta-feira, 15 de setembro, o hip hop dos Wet Bed Gang “incendiou” as hostes e colocou o público a cantar, ou melhor a “rappar”, com destaque para as canções de “Gorilleyez”, o último trabalho da banda de Vialonga, que conta com mais de 264 milhões de visualizações no Youtube.

No dia seguinte, foi a vez dos Karetus colocarem o público todo a dançar. A sua música eletrónica trespassa géneros e conceitos, cruzando o tecno, o electro, ou o rock, sempre com uma base rítmica vigorosa e um sentido de oportunidade acutilante, na forma como compõem e apresentam ao vivo as suas músicas. Em Oliveira do Bairro não foi diferente e a festa imperou na Praça do Município, onde decorreram os concertos.

Ambas as noites terminaram com o DJ Philippe D e o DJ Martinez, na sexta e sábado, respetivamente. O espaço contou ainda com sete tasquinhas de associações concelhias e outros pontos de venda de streetfood.

Autarca apela ao envolvimento e participação dos jovens

Na ocasião, Duarte Novo, presidente da Câmara, realçou as temáticas subjacentes à iniciativa, nomeadamente a mobilidade, o ambiente e a juventude, “tão importantes para o nosso futuro”.

O autarca aproveitou a oportunidade para anunciar que a autarquia está a desenvolver o Plano Municipal da Juventude, apelando aos jovens para que “se envolvam e participem na construção do documento”.

Caminhada Solidária adiada para o dia 23

Já Susana Martins, vereadora da Juventude, realçou o número de atividades do programa, lamentando a alteração da data da Caminhada Solidária Noturna e do Dia Europeu Sem Carros, que foram adiados uma semana, passando para sábado, dia 23 de setembro, devido ao mau tempo previsto para o fim de semana agendado.

A responsável acrescentou que, tendo em conta o adiamento do evento, “as inscrições para a caminhada continuam abertas, podendo ser feitas através dos links disponibilizados no site e redes sociais do Município”.

Relembre-se que a atividade consiste numa caminhada de cerca de 5 km, em que os participantes levam uma t-shirt exclusiva do evento, um balão com uma luz LED, uma mochila e vários adereços néon, entregues pela organização para animar e dar cor ao percurso.

A acompanhar os participantes, vão seguir três camiões “trios elétricos”, o maior número de sempre, que vão “marcar o passo” com música, para que a caminhada se faça também a dançar, em clima de grande animação. Os caminhantes poderão vir disfarçados com roupas originais, acessórios, pinturas e/ou vestidos de branco, a cor que marcará esta edição.

Ao longo do percurso, como tem sido hábito, surgirão várias surpresas. Em edições anteriores, já houve fogo de artifício, banhos de espuma, bolas de sabão, confettis, dançarinos e o acompanhamento de bicicletas e figuras gigantes iluminadas, para além de outras atividades paralelas que melhoraram a experiência dos participantes.

Partindo às 20h, da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, o percurso termina na Praça do Município.

A receita voltará a ser entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, desta vez para apoiar a instalação de um campo de treino para combate a incêndios urbanos e industriais.

A Caminhada Solidária Noturna tem como objetivo principal a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, sendo que a inscrição implica um donativo de “4 balões”, entregue diretamente à associação no dia da iniciativa, a partir das 9h, aquando do levantamento do kit de participação.

Passeio de cicloturismo

No dia seguinte, 24 de setembro, e ainda no âmbito da celebração da Semana Europeia da Mobilidade, realiza-se uma atividade de cicloturismo, que vai percorrer, em ritmo de passeio, as quatro freguesias do concelho de Oliveira do Bairro.

A partida está marcada para as 9h, junto ao edifício dos Paços do Edifício e as inscrições são feitas, igualmente, através dos suportes de comunicação digital do Município.

Municípios Sem Fronteiras (dias 22 e 23 de setembro), atividades físicas e desportivas, cinema e street art são algumas das propostas que integram o programa do Mix & Move Oliveira do Bairro, que decorre até ao próximo dia 24 de setembro.