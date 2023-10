Banda Nova de Fermentelos lança CD do Centenário e despede-se do maestro

No próximo domingo, dia 15 de outubro, a partir das 17h, a Banda Nova de Fermentelos irá realizar um concerto na sua sede, durante o qual fará o lançamento do CD comemorativo do seu centenário.

Durante este evento, serão relembrados vários momentos importantes da vida da associação em geral, e do Maestro Orlando Rocha em particular.

Será, desta forma, encerrada uma época de muitas atividades, nomeadamente romarias, que engrandeceram o nome da Pinha ao mais alto nível.

Neste CD, podem ouvir-se peças musicais originais, escritas especificamente para a Banda Nova de Fermentelos, desde a sua génese até aos dias de hoje.

Este dia ficará também marcado pela cessação de funções do Maestro Orlando Rocha como diretor artístico da Associação Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos.

Após nove épocas a trabalhar em conjunto, este será o dia em que o Maestro Orlando Rocha irá dirigir, pela última vez, a Banda Nova na sua “casa” enquanto maestro titular.

A coletividade aproveita para expressar o seu profundo agradecimento ao maestro, pela dedicação à Banda Nova, pela inovação operada e pelo enriquecimento do currículo da Banda Nova. “Os anos que dedicou à nossa banda são motivo de orgulho para todos nós: sócios, amigos, dirigentes, aprendizes, músicos e seus familiares, e simpatizantes. Os êxitos alcançados só foram possíveis com muito trabalho e dedicação, nunca esquecendo os valores desta associação: arte e altruísmo. Bem-haja”, refere a associação.