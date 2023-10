Cantinho do animal

Macho adulto, porte médio. Castrado e vacinado.

O Meia é um cão simpático e socializado com outros animais.

Chegou até nós desconfiado e medroso, mas aos poucos foi ganhando confiança. Brinca muito com os voluntários que o visitam frequentemente e é muito meigo.

Só está à espera de encontrar uma família que o acolha com o coração.

És tu que te vais apaixonar pelo Meia?

Vem conhecê-lo!

Adota afetos!



Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448