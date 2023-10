Dezasseis escolas de Cantanhede receberam bandeiras Eco-Escolas

O Município de Cantanhede esteve representado pelo vice-presidente Pedro Cardoso na cerimónia de entrega dos galardões eco-escolas 2023, que decorreu ontem, dia 13 de outubro, em Braga.

Depois de da parte da manhã ter decorrido a “Eco-Mostra”, onde estiveram representadas diversas entidades com oferta de várias atividades para todos os participantes, à tarde teve lugar a Gala Eco-Escolas, na qual foram entregues as cerca de duas mil bandeiras às eco-escolas galardoadas este ano. Em concreto, foram distinguidas 1.932 escolas, mais 34 que em 2022, de todos os graus de ensino, de 246 municípios (mais três que em 2022).

No que diz respeito a Cantanhede – reconhecido como Município parceiro -, foram distinguidos com a Bandeira Verde 16 estabelecimentos de ensino dos agrupamentos de escolas Gândara-Mar, Lima-de-Faria, Marquês de Marialva, Escola Técnico Profissional de Cantanhede e PROVIDA – Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha.

Mereceram ainda destaque os galardões de Eco-agrupamentos, atribuídos ao Agrupamento de Escolas Gândara-Mar e ao Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, assim como o 2.º lugar da Escola EB1 da Sanguinheira, pela participação no concurso a minha aldeia em tecido, no âmbito do desafio Roupas usadas não estão acabadas.

Braga foi palco de um grande dia de festa, no qual estiveram envolvidas cerca de 5 mil pessoas, oriundas de todo o país, nomeadamente alunos, professores e diretores representantes das escolas galardoadas, além de municípios e outros parceiros.

O vice-presidente da Câmara Municipal, com o pelouro da Educação, Pedro Cardoso, referiu que “são muitas as instituições educativas do concelho que tem feito um excelente trabalho em matéria de educação ambiental e de envolvimento de toda a comunidade, daí o mérito deste galardão que premeia esse trabalho, empenho e dedicação – e isso enche-nos de orgulho”.

O autarca sublinhou ainda que “este trabalho cooperativo é uma evidência do poder transformador da Educação, nomeadamente na promoção de mais cidadania, que tem sido determinante para a consciencialização de que preservar o ambiente e salvar o planeta é uma tarefa de todos, uma responsabilidade de cada um, um compromisso coletivo. O que tem ainda maior relevância quando falamos da formação das gerações mais novas”.

Na cerimónia de entrega dos galardões eco-escolas 2023 participaram ainda os diretores dos agrupamentos de escolas Lima-de-Faria e Gândara-Mar, assim como coordenadores, professores e alunos dos diferentes agrupamentos.

O Eco-Escolas é um programa internacional que se destina a todos os graus de ensino (do pré-escolar ao ensino superior), um programa coerente e de qualidade que segue uma metodologia participativa de construção da sustentabilidade, visando garantir a participação das crianças e jovens na tomada de decisões, envolvendo-os na construção de uma escola e de uma comunidade mais sustentáveis.

GALARDOADOS

Eco-agrupamentos

Agrupamento de Escolas Gândara-Mar

Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria

Eco-escolas

JI da Sanguinheira

EB da Sanguinheira

EB Gesteira

EB/JI da Tocha

EB 2,3 João Garcia Bacelar

JI do Corticeiro de Cima

EB do Corticeiro de Cima

EB/ji Febres

EB/JI São Caetano

EB/Ji Vilamar

EB Covões

EB 2,3 Carlos de Oliveira

Escola Secundária Lima-de-Faria

EB Cantanhede-Sul

Escola Técnico Profissional de Cantanhede

PROVIDA – Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha