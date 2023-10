Eduardo Meireles sagra-se Campeão Nacional de Trail

A Serra da Estrela viu ser coroado um atleta do Saca Trilhos Anadia no decorrer do Campeonato Nacional de Trail Endurance XL, na distância de 185km e 8800d+.

Eduardo Meireles, pela primeira vez a realizar esta distância, foi campeão nacional M60, demorando 33h54’19’’. Feito notável deste grande atleta que faz do seu espírito de sacrifício, força mental e enorme resiliência, a sua mais-valia.

No futebol distrital e para a 6.ª jornada do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro, na receção ao Canedo, salvou um ponto no período de descontos (1-1). Os visitantes, que ainda não venceram, pelas oportunidades que tiveram, mereciam a vitória.

Também em casa, o Fermentelos não teve essa sorte, ao perder com o União de Lamas (2-0), um dos candidatos à subida de divisão.

Mais audaz foi o Águeda, que não desperdiçou o fator casa e derrotou o Estarreja, por 2-1.

A Juve Force veio de Lobão com as mãos a abanar, diga-se sem pontos (2-0), tal como o Pampilhosa que foi goleado (4-1) no terreno do SC Espinho.

Não houve grandes surpresas na 1.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro. O Bustos na casa dos Leões Bairristas, do Futebol Popular de Espinho, teve que se empregar a fundo para passar (3-2), naquela que foi a primeira vitória da época. E foi também para a LAAC no reduto da Geração Rui Dolores, por 3-1.

O Mamarrosa foi eliminado pelo Relâmpago Nogueirense, por cinco golos sem resposta; o Aguinense também não passou na Vista Alegre (5-1); o Calvão no reduto do Real Nogueirense (3-0) e o Vaguense na casa do Paivense (4-1).

O VN Monsarros deixou a prova ao perder (3-2) em casa com o Milheiroense, tal como o Sosense diante do Romariz, por 4-1. Já o Mealhada esteve em grande ao golear (7-0) em casa o União da Mata, do Futebol Popular de Ovar. O Carqueijo, frente a uma equipa da mesma competição, a Casa do FCP de Argoncilhe, também segue em frente (1-0), o mesmo aconteceu com o Macinhatense na casa da FIDEC (3-1), o Valonguense, fora, frente ao Pinheirense (2-1), e o Santo André, também fora, contra a ACRD Mosteirô (3-1).

O Antes saiu da Taça nos penáltis na casa do Beira-Vouga, depois de um empate a um golo. Mais sorte teve o Mourisquense que levou a melhor nos penáltis no reduto do Nogueira da Regedoura, após empate a dois golos nos 90 minutos.

No basquetebol, começou este fim de semana o Campeonato da Proliga e o Sangalhos entrou a perder (67-56) no reduto do SC Braga.

Quem teve estreia positiva na Divisão de Honra foi a equipa feminina do Moita Rugby Clube da Bairrada, que derrotou em casa o RC Lousã, por 99-0.