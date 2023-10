Fontes e bicas sem análise da água há cerca de um ano

A água que jorra nas fontes, fontanários e bicas do concelho de Oliveira do Bairro não tem controlo sanitário há cerca de um ano. A Autoridade de Saúde Local (ASL), que até prolongou esta responsabilidade para além do estipulado na lei, deixou de o fazer definitivamente em dezembro passado, informando as autarquias desta decisão.

As Juntas já pediram apoio à Câmara para esta questão e vão reunir na segunda-feira, dia 16.

As fontes continuam a ter muita procura e para os consumidores que ainda optam por esta prática, a qualidade da água parece ser irrelevante, já que continuam a encher vasilhas desvalorizando a informação ou a falta dela nestes locais.

