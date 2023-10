Hu’morde-me com Rouxinol Faduncho, Luís Franco Bastos e muitos outros

Festival de humor de Oliveira do Bairro conta ainda com Michelle Cascais, Miguel7Estacas, Carlos Vidal e Beatriz Gosta.

O Hu’morde-me – Festival de Humor de Oliveira do Bairro está de regresso ao auditório do Quartel das Artes para a sua 6.ª edição, entre 3 e 11 de novembro. A edição deste ano conta com Luís Franco-Bastos, Rouxinol Faduncho, Michelle Cascais, Miguel7Estacas, Carlos Vidal e Beatriz Gosta.

O festival arranca no dia 3, sexta-feira, com “Diogo”, o mais recente espetáculo a solo de Luís Franco-Bastos, que está em digressão por todo o país. “Diogo”, o segundo nome do humorista, é “um relato e uma desconstrução de experiências, de muitas memórias, questões íntimas e familiares”. Ao invés de imitar ou falar dos outros, Luís Franco-Bastos vira o espetáculo para si próprio, como nunca o fez.

No dia seguinte, 4 de novembro, o palco do Quartel das Artes é entregue a Marco Horácio, que volta a dar vida a um dos grandes fenómenos do humor, Rouxinol Faduncho, que teve a sua primeira aparição em 2004, no programa “Levanta-te e Ri”, da SIC. Um espetáculo de variedades, onde o Humor e o Fado se unem com o objetivo de divertir o público.

No dia 10, sexta-feira, é a vez dos humoristas Michelle Cascais, Miguel7Estacas e Carlos Vidal se apresentarem em Oliveira do Bairro para uma “stand-up session”, onde vão mostrar, individualmente, o melhor do humor português.

A encerrar a edição de 2023 do Hu’morde-me, no dia 11 de novembro, sábado, estará Beatriz Gosta com o seu novo espetáculo de stand-up comedy “Resort”. Depois de ganhar notoriedade através de um vídeo blog em 2015, alcançando um lugar de destaque no meio digital, Beatriz Gosta deu rapidamente o salto para a rádio e televisão.

O preço dos bilhetes para os espetáculos do Festival Hu’morde-me varia entre os 7,5 e os 12,5 euros, podendo ser adquiridos na receção do Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, ou através da Ticketline. De referir que todos os espetáculos têm início marcado para as 21h30.