Jesus Quisto abre esta terça-feira a edição 2023 do festival O Gesto Orelhudo

O 22ª Festival O Gesto Orelhudo arranca hoje, dia 3 de outubro, no CAA – Centro de Artes de Águeda. Até sábado, 6 de outubro, a musicomédia é a protagonista. Entre o Auditório principal e o Café-Concerto, há espetáculos de Portugal, Itália, França, Espanha, tudo. Programa completo e bilhetes em dorfeu.pt/ogestoorelhudo.

“Depois de terem passado por 3 continentes, 59 países e 9879 cidades, tudo em Portugal, Jesus Quisto estão de regresso aos palcos. Tendo já esgotado o Teatro Maria Matos e os Coliseus de Lisboa e Porto, e considerados pela Rolling Stone “o maior acontecimento musical desde a dieta da Adele”, a banda chega agora ao Festival O Gesto Orelhudo para a noite de abertura da 22ª edição. Sim, os Jesus Quisto também têm uma tour em Playback”.

É assim que a banda da série “Pôr do Sol”, da RTP, se apresenta, prometendo uma noite de abertura bem orelhuda, no CAA – Centro de Artes de Águeda. Mas há mais: na quarta-feira (4) é a vez do catalão Kerol, com o espetáculo Welcome to my Head (Auditório) e daguida (café-concerto); na quinta (5) o regresso de Guillem Albà (Catalunha, Esp.), com o novo espetáculo “Calma!” (Auditório), e “Sonata Per Tubi” dos italianos Nando & Maila (café-concerto); a encerrar a 22ª edição, os franceses Les DéSAXés (Auditório) e “Palco Vazio”, da d’Orfeu AC.

E, claro, o Bar Orelhudo também vai marcar presença. Sempre por humor à música. O Festival O Gesto Orelhudo é uma iniciativa da d’Orfeu AC em coprodução com o Município de Águeda. É apoiado pelo Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes.